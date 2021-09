Champions League : Klopp nach Sieg: In dieser Gruppe brauchst du jeden Punkt

Klopp nach Sieg: In dieser Gruppe brauchst du jeden Punkt

Jürgen Klopp gestikuliert am Spielfeldrand. Foto: Peter Byrne/PA Wire/dpa

Liverpool Liverpool-Trainer Jürgen Klopp ist erleichtert, dass sein Team gegen AC Mailand den Sieg geholt hat. Denn es zählt jeder Punkt, „um durchzukommen“.

Der 3:2-Sieg des FC Liverpool zum Start in die Champions-League-Saison hat Jürgen Klopp erfreut und erleichtert.

„Der AC Mailand kam aus Topf vier in diese Gruppe - sehr lustig. Das ist die Qualität in dieser Gruppe. Es ist sehr gut, dass wir dieses Spiel heute Abend gewonnen haben, weil du offensichtlich jeden Punkt brauchst, um durchzukommen“, sagte der Trainer des FC Liverpool nach dem Heimerfolg über die Italiener.

Bei der Neuauflage der Champions-League-Endspiele von 2005 und 2007 waren die Reds über weite Strecken der Partie drückend überlegen, kassierten vor der Pause aber binnen zwei Minuten Gegentore durch Ante Rebic und Brahim Diaz und gerieten in Rückstand. „In so einem Moment kann das Spiel natürlich entschieden werden. Aber nicht heute, weil wir uns in der Pause justieren konnten und das getan haben“, sagte Klopp. Den Siegtreffer erzielte Kapitän Jordan Henderson (69.).