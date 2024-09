Champions League Keine Zeit für die Wiesn: Bayer will Milan abhängen

Schon am Sonntagmorgen nach dem 1:1 in München hatte der Chefcoach das Team wieder in Leverkusen trainieren lassen - keine Chance für einen Wiesn-Abstecher. Stattdessen voller Fokus auf die nächste Aufgabe. „Es ist ein großer, großer Verein im Fußball“, sagte Alonso zum Königsklassen-Heimauftakt gegen Milan.