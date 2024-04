Champions League Kehl und Simeone geraten aneinander: „Gehört auch dazu“

Dem Streit an der Seitenlinie zwischen Kehl und Simeone wollte Terzic deswegen auch nicht zu viel Aufmerksamkeit widmen. „Wichtig ist, dass wir uns die Situation erarbeitet haben, dass wir nächste Woche in Dortmund in die nächste Runde einziehen können“, sagte der BVB-Coach: „Wir freuen uns wirklich auf das, was uns nächste Woche in Dortmund erwartet.“ Das Rückspiel findet am kommenden Dienstag im Signal Iduna Park statt. Dortmunds Chancen aufs Weiterkommen stehen durch das späte Tor von Sébastien Haller (81. Minute) nicht schlecht.