Champions League Jubel des „Auserwählten“? Die Botschaft von Prags Olatunji

Der Nigerianer Victor Olatunji hat während seines Torjubels beim Sieg von Sparta Prag in der Champions League gegen RB Salzburg mit einer ungewöhnlichen Botschaft für Aufsehen gesorgt. „I am a chosen. Who are you?“, also: „Ich bin ein Auserwählter. Wer bist Du?“, stand auf dem Shirt des Stürmers, das er am Mittwochabend unter seinem Trikot trug und kurz vor der Halbzeitpause präsentierte.