Champions League : „Irre“: Klopp staunt über seine Finals in der Königsklasse

Liverpool Für Jürgen Klopp sind seine vier Finalteilnahmen in der Champions League in den vergangenen zehn Jahren außergewöhnlich.

„Das ist absolut irre“, sagte der Trainer des FC Liverpool in einem Interview bei Sport1. „Eine überragende Bilanz.“ Allerdings gelang dem deutschen Fußball-Trainer nur ein Erfolg: 2019 siegte er mit dem FC Liverpool in Madrid mit 2:0 gegen Tottenham Hotspur.

„Offensichtlich bedeutet die Anzahl an Final-Niederlagen, dass ich noch nicht so viele Halbfinals verloren habe“, sagte der 55-Jährige. 2013 stand er mit Borussia Dortmund im Endspiel (1:2 gegen Bayern München). Fünf Jahre später verlor er mit dem FC Liverpool gegen Real Madrid in Kiew 1:3. Auch in diesem Jahr unterlag er mit den Reds dem spanischen Topclub in Paris (0:1).