Champions League : „Hungrige“ Bayern starten Triple-Blitzjagd: „Ziel vor Augen“

München Lissabon lockt. Nach einem 3:0 aus dem Hinspiel will Double-Sieger FC Bayern das Ticket für eine Club-WM der Extraklasse endgültig lösen. Kapitän Neuer zieht vor dem Champions-League-Neustart gegen Chelsea Parallelen zu Turnieren des Nationalteams. Flick warnt.

Für den EM- und WM-erfahrenen Neuer ist der Ernstfall gegen den Premier-League-Vierten eine Art letztes Gruppenspiel vor der K.o.-Runde im Titelkampf. „Es ist für uns ein Re-Start in das Champions-League-Turnier“, sagte der Fußball-Nationaltorhüter. Bei einem Viertelfinaleinzug am 8. August (21.00 Uhr/Sky) würde der Bayern-Tross gleich am Tag darauf nach Portugal reisen, um sich in einem Trainingslager an der Algarve auf das „Final-8-Turnier“ vom 12. bis 23. August in Lissabon einzustimmen.