Champions League : Hummels vor Ajax-Rückspiel: „Ein anderes Gesicht zeigen“

Dortmund Borussia Dortmund geht mit besonderer Motivation in das zweite Champions-League-Gruppenspiel am Mittwoch (21 Uhr/DAZN) gegen Ajax Amsterdam.

Zwei Wochen nach dem deutlichen 0:4 beim niederländischen Meister will der Fußball-Bundesligist Revanche. „Ich bin sehr, sehr sicher, dass wir ein anderes Gesicht zeigen werden“, sagte Abwehrchef Mats Hummels, „im Heimspiel werden wir deutlich zeigen, dass wir gewinnen wollen.“ Ähnlich kämpferisch klang BVB-Trainer Marco Rose: „Du musst besser und mutiger Fußball spielen als wir es in Amsterdam getan haben. In dem Moment, wo wir selbst den Ball haben, können sie uns nicht wehtun.“