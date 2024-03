Champions League Hummels schwieriger Weg - Bangen um Heim-EM

Was Terzic nicht sagte: Drei Wochen nach dem 1:1 im Hinspiel fehlt dem BVB in der Innenverteidigung der gesperrte Nico Schlotterbeck. Und Schlotterbeck sowie Niklas Süle oder auch Kapitän Emre Can bekamen in den vergangenen sieben Bundesliga-Spielen stets den Vorzug vor Hummels. Das ist erstaunlich, denn der Fußball-Weltmeister von 2014 war in der Hinrunde noch Abwehrchef mit besten Leistungen.