Champions League Hitzfeld rät BVB zu „Kompaktheit in allen Situationen“

Für das Duell mit den Spaniern empfiehlt Hitzfeld den Dortmundern Kompaktheit in allen Mannschaftsteilen. „Entscheidend ist die Entschlossenheit, mit der man ins Spiel geht. Dass man Kompaktheit hat in allen Situationen und auf Konterchancen wartet“, sagte er. „Genau das hat Dortmund in den meisten Champions-League-Spielen auch ausgezeichnet: diese Kompaktheit. Alle Offensivspieler haben fast immer mit nach hinten gearbeitet.“