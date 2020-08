Ehemaliger Bayern-Trainer : Hitzfeld lobt Qualität des CL-Finals und Neuer: „Eine Wand“

Lissabon Ottmar Hitzfeld hat nach dem Sieg des FC Bayern München das Niveau des Champions-League-Finals zwischen dem deutschen Rekordmeister und Paris Saint-Germain gelobt.

Bayern gewann 1:0 gegen Paris. Das Tor schoss Kingsley Coman in der 59. Minute. Hitzfeld sagte, er habe von Paris in der Offensive etwas mehr erwartet. „Aber da sind sie ein paarmal - ich denke an Neymar und in der zweiten Hälfte an Marquinhos - an Manuel Neuer gescheitert. Er hat untermauert, dass er aktuell der weltbeste Torhüter ist. Neuer steht immer da, wo er stehen muss. Er ist wie eine Wand.“