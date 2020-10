Champions League : Heimspiele für Bayern und Leipzig, BVB und Gladbach auswärts

Der Spielplan der Champions League wurde veröffentlicht. Foto: Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/dpa

München Titelverteidiger FC Bayern München bestreitet sein Auftaktspiel in der Champions League am 21. Oktober gegen Atlético Madrid. Ebenfalls mit einem Heimspiel startet RB Leipzig in Europas Eliteliga: Die Sachsen erwarten einen Tag zuvor am 20. Oktober Istanbul Basaksehir.

Die beiden weiteren Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach müssen zum Auftakt nach Italien. Der Vizemeister aus Dortmund muss am 20. Oktober bei Lazio Rom ran. Gladbach tritt einen Tag später bei Inter Mailand an.

Die Spielansetzungen für die Champions League und die Europa League gab die Europäische Fußball-Union UEFA am Freitagabend bekannt. Die Gruppenphase endet am 8./9. Dezember. Leipzig erwartet dann Manchester United, die Bayern Lokomotive Moskau. Dortmund und Gladbach müssen bei Zenit Moskau und Real Madrid spielen.

In der Europa League starten die beiden Bundesliga-Clubs mit Heimspielen. Bayer Leverkusen muss am 22. Oktober gegen OGC Nizza aus Frankreich antreten, die TSG 1899 Hoffenheim gegen den serbischen Topclub Roter Stern Belgrad.