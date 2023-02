Champions League : Heim-Pleite für Liverpool: Real gewinnt mit 5:2

Real Madrid setzte sich in Liverpool nach 0:2-Rückstand noch mit 5:2 durch. Foto: Jon Super/AP/dpa

Liverpool Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League eine 2:5-Pleite gegen Real Madrid kassiert. Beim Titelverteidiger treffen Vinicius Junior und Benzema doppelt.

269 Tage nach dem Sieg im Champions-League-Finale wurde die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti ihrem Ruf als Angstgegner der Liverpooler einmal mehr gerecht. Das Rückspiel am 15. März in Spaniens Hauptstadt dürfte nur noch Formsache sein.

Darwin Nunez (4.) und Mohamed Salah (14.) hatten die Hausherren in Führung gebracht - Vinicius Junior (21., 36.), Eder Militao (47.) und Karim Benzema (55., 67.) ebenfalls per Doppelpack sorgten für ein Fußball-Spektakel. Bei Real wurde Toni Kroos nach überstandener Erkrankung in der 87. Minute eingewechselt.