Nach zwei torlosen Spielen Hamann kritisiert Bayern-Star Kane: „Weiter skeptisch“

„Natürlich hoffen die Bayern, dass er Form findet, denn die Diskussionen werden kommen. Und ich glaube, sie sind nicht so weit entfernt“, schrieb Hamann weiter. „Wenn ich gegen Leverkusen und Villa so dominant bin, dann erwarte ich von einem der besten Spieler im Business, dass er in 90 Minuten mal aus dem Nichts eine Torchance kreiert und torgefährlich wird. Den Eindruck hat man im Moment nicht.“ Am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) treten die Bayern in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt an.