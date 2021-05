Champions League : Gündogan nach Final-Pleite enttäuscht: „Mehr als gestern“

Ilkay Gündogan (r) im Zweikampf mit Kai Havertz. Foto: Pierre Philippe Marcou/Pool AFP via AP/dpa

Porto Nationalspieler Ilkay Gündogan hat sich nach der Niederlage im Finale der Champions League schwer enttäuscht zu Wort gemeldet.

„Es nervt gewaltig, etwas nach einer Finalniederlage zu posten“, schrieb der 30-Jährige bei Twitter. „Wir waren so nah dran, es tut so weh - heute noch mehr als gestern, um ehrlich zu sein. Aber ich möchte die Chance nicht verpassen, Danke zu sagen für all die Unterstützung während der Saison.“