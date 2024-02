Champions League Gündogan bleibt kämpferisch in schwerer Barça-Zeit

Doch die Realität hat ihren Zauber längst verloren. Schon seit 2016 (2:0 beim FC Arsenal in London) gelingt den Katalanen kein Auswärtssieg mehr in der Runde der besten 16 Teams der Königsklasse. Und in der aktuellen Spielzeit herrscht nach dem Liga-Titel der vorigen Saison wieder Tristesse vor: Im Pokal kam bereits im Viertelfinale das Aus, die Super Copa ging an Real Madrid. Und in der Primera División wirkt Barça eher wie der FC Bayern in der Bundesliga: Acht Punkte beträgt der Rückstand auf den Erzrivalen Real aus der Hauptstadt. Dazwischen liegt auch noch der FC Girona. Der kleine Nachbar, der nur rund 100 Kilometer nordöstlich von Barcelona beheimatet ist in einem Örtchen mit etwa 100 000 Einwohnern.