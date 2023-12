Champions League Große Bayern-Töne: Kane will den Titel

Man geht also mit breiter Brust in die K.o.-Runde. Seit 40 Gruppenspielen in Serie sind die Münchner in der Königsklasse ungeschlagen. „Ich glaube, das spricht für sich“, sagte Neuer. 16 von 18 möglichen Punkten holte die Mannschaft in dieser Gruppenphase. Der Sieg im als „Theater der Träume“ bekannten Old Trafford veranlasste auch die mitgereisten Anhänger zum Träumen. Noch lange nach dem Abpfiff, als sich die meisten United-Fans schon auf dem Heimweg befanden, sangen sie im Auswärtsblock lautstark „Football's coming home“. Allerdings war für Bayern in den drei vergangenen Jahren jeweils im Viertelfinale Schluss.