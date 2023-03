Champions League Große Aufgabe für Stanisic gegen PSG: „Er ist bereit“

„Stani ist schon ein bisschen länger dabei. Seine Qualitäten sind unbestritten. In den Momenten, wo du die Chancen bekommst, zu spielen, musst du da sein. Stani war da“, sagte Müller. Der 33-Jährige zählte vor seinem 140. Champions-League-Spiel die Qualitäten des jungen Kroaten auf. „Er ist gallig in den Zweikämpfen, ist sehr schnell auf Strecke und kann sich reinbeißen. Er hat aber auch die Ruhe am Ball. Die ganze Mannschaft weiß, was sie an Stani hat“, sagte Müller.