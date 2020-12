Champions League : Gosens mit Bergamo im Achtelfinale - Real Gruppensieger

Berlin Der deutsche Fußball-Nationalspieler Robin Gosens hat mit seinem Club Atalanta Bergamo den Einzug ins Achtelfinale der Champions League geschafft.

Die Italiener setzten sich im entscheidenden Spiel beim niederländischen Meister Ajax Amsterdam mit 1:0 (0:0) durch und ziehen neben Gruppensieger FC Liverpool in die K.o-Runde ein. Jürgen Klopps FC Liverpool kam im bedeutungslosen Duell gegen den dänischen Meister FC Midtjylland zu einem 1:1 (0:1).

In der Bayern-Gruppe A sicherte sich neben den Münchnern als Gruppensieger auch Atlético Madrid durch ein 2:0 gegen RB Salzburg das Weiterkommen. Für Österreichs Serienmeister, der den erstmaligen Einzug in die K.o.-Phase der Königsklasse verpasste, geht es im neuen Jahr wie für den FC Brügge, Dynamo Kiew, Krasnodar, Manchester United, Amsterdam, Olympiakos Piräus und Schachtjor Donezk in der Europa League weiter.