Champions League : Glasners Vision: Diva vom Main - mit nur positiven Seiten

London Eintracht Frankfurts Spitznamen „Die Diva vom Main“ kennt Cheftrainer Oliver Glasner bereits. Doch wenn es nach dem Österreicher geht, soll der Traditionsclub aus Hessen künftig etwas weniger Facetten zeigen.

„Ich werde mich dahinterknien, dass wir diese Diva vom Main zwar Diva sein lassen - aber nur noch die positiven Seiten“, sagte Glasner in London. Am Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN) tritt der Europa-League-Sieger in der Königsklasse bei Tottenham Hotspur an.