Champions League : Gladbach kann Rückspiel in Manchester austragen

Gladbach kann Rückspiel in Manchester austragen

Die Gladbacher Spieler wärmen sich in der Puskas Arena auf - zum Rückspiel soll es nach Manchester gehen. Foto: Marton Monus/dpa

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach kann das Rückspiel im Achtelfinale der Champions League gegen Manchester City am 16. März in England austragen, wie Sportdirektor Max Eberl bestätigte.

Nach intensivem Austausch mit der Deutschen Fußball Liga, dem nächsten Gegner FC Schalke 04 und den weiteren Behörden sei gewährleistet, dass die Mannschaft nach der Rückkehr wegen der Corona-Pandemie für fünf Tage im Hotel im Borussia-Park in Quarantäne muss, regelmäßig getestet wird und während dieser Zeit auch ihre Bundesligapartie in Gelsenkirchen am 20. März bestreiten kann.