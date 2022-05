Champions League : Flug annulliert: Liverpool-Fans mit Schnellboot zum Finale

Tausende Liverpool-Anhänger feiern in einer Fanzone in Paris. Foto: Jacob King/PA Wire/dpa

Paris Nachdem ihr Flug nach Paris wegen eines Software-Fehlers annulliert wurde, sind Fußball-Fans des FC Liverpool auf kreativem Wege zum Champions-League-Finale gegen Real Madrid gereist.

Wie die britischen Zeitungen „Liverpool Echo“ und „Mirror“ berichteten, mieteten sich 13 Anhänger kurzerhand ein Schnellboot. Das Kuriose: Keiner dieser Fans hatte eine Karte für das Finale, sie wollten dennoch unbedingt in der französischen Hauptstadt dabei sein.

Paris ist derweil fest in Hand der Liverpool-Fans. Rund 60.000 von ihnen waren nach Frankreich gereist, obwohl offiziell nur 20.000 Tickets an die Reds-Fans verteilt wurden. Die französische Sporttageszeitung „L'Equipe“ titelte, Anfield liege derzeit an der Seine.