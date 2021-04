Champions League : Flick verbreitet Bayern-Endzeitstimmung - Kahn ist gefragt

Paris War das eine Abschiedsrede nach dem Europa-Knockout in Paris? Flicks Mitternachts-Monolog öffnet viel Raum zur Interpretation. Logisch klingt diese: Den Sechs-Titel-Coach zieht's im Sommer zum DFB auf Löws Posten. Ein „Minimalziel“ gilt es noch zu erfüllen.

Der ganze Stress, der Dauerdruck, der Ballast interner Zwistigkeiten und die nicht mehr verhehlten Zukunftszweifel sprudelten nach dem spektakulären, aber nutzlosen 1:0 gegen Paris Saint-Germain wortreich nach außen. Nach seinem bittersten Sieg im 80. Spiel als Bayern-Chefcoach stand der 56-jährige Flick aufgewühlt im leeren Prinzenpark und gewährte in einem mehr als vier Minuten dauernden Monolog vor der Sky-Kamera tiefe Einblicke in seine Gefühls- und Gedankenwelt. Die meisten Zuhörer verstanden sie spontan als eine Abschiedsrede.

Flick verbreitete in der Nacht nach dem K.o. im Viertelfinale der Champions League Endzeitstimmung, auch wenn „das Leben weitergeht“. Das heißt erst mal: Noch sechs Bundesligaspiele stehen bis zum 22. Mai an. Dann soll die neunte Meisterschaft am Stück als Single-Titel wenigstens für ein Mini-Happy-End nach dem Triple 2020 sorgen.

„Das ist unser Minimalziel. Mehr können wir leider diese Saison nicht mehr machen“, sagte Flick mit leerem Blick, ehe er sich aufrappelte: „Trauern ist heute okay, ab morgen muss der Fokus auf Wolfsburg sein, auch wenn es schwerfällt. Wir müssen schauen, dass wir am Samstag wieder funktionieren.“ Das gilt für die Spieler - und auch für ihn.

Nach dem bemerkenswerten TV-Auftritt war Flick direkt danach in der Video-Pressekonferenz im ebenfalls menschenleeren Mediensaal der PSG-Arena bemüht, seine artikulierten Gedankengänge wieder ein wenig einzufangen. „Das steht einem auch zu, dass man nicht 30 Minuten nach dem Spiel seine ganzen Gedanken bei sich hat und über die Zukunft sprechen will“, sagte Flick. Hatte er also nur mal laut gedacht?

Das Wie hat die Bosse und ihn zunehmend voneinander entfernt. Es wäre nun an Oliver Kahn, dem künftigen Ober-Boss, nicht mehr im Hintergrund zu verharren, sondern Führungsanspruch und damit auch Führungsstärke zu demonstrieren. Karl-Heinz Rummenigge (65), Flicks wichtigster Unterstützer, ist am Jahresende weg, Kahn übernimmt.

Und er will auch in der kommenden Saison eine Mannschaft anleiten. „Ich hänge an dem Trainer-Job, und deswegen kann ich mir auch nichts anderes vorstellen als diesen Beruf“, sagte er. Bayerns Problem ist, dass der Bundestrainer-Posten ausgerechnet jetzt frei wird. Und dass Flick sich als Nationalcoach nicht mehr mit Vereinsbossen und seinem Kontrahenten Salihamidzic in Kaderfragen herumstreiten müsste.