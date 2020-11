Champions League : Flick lobt „Mentalität“ seiner Dauersieger - Erholen für BVB

Bayern-Trainer Hansi Flick blickt nach dem Sieg in der Champions League bereits auf das Topspiel am Wochenende. Foto: Sven Hoppe/dpa

Salzburg Nach dem späten Torspektakel beim 6:2 in Salzburg verspüren die Bayern „Vorfreude“ auf das Bundesliga-Topspiel beim Rivalen BVB. Bei der Generalprobe gibt es „gute und schlechte Phasen“.

Nach dem am Ende doch noch sehr deutlichen 6:2 (2:1) des FC Bayern in der Champions League gegen Red Bull Salzburg dachte Flick an seinem Jahrestag als Chefcoach bereits an die nächste große Aufgabe am Samstag im Bundesliga-Topspiel bei Borussia Dortmund.