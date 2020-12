Champions League : Flick hofft auf „tolles Erlebnis“ in Madrid - Nübel im Fokus

Madrid Ohne Neuer, Lewandowski und Goretzka läuft der FC Bayern in der Königsklasse bei Atlético auf. Die Rekordserie soll trotzdem nicht reißen. Ein Spieler aus der zweiten Reihe steht besonders im Fokus.

Manuel Neuer, Leon Goretzka, Robert Lewandowski und Weltmeister Corentin Tolisso blieben angeschlagen oder zur Schonung in München. Angeführt von Neuer-Kronprinz Alexander Nübel gibt es deshalb am heutigen Dienstag (21.00 Uhr/Sky) die Bewährungschance für andere.

„Jeder kann sich freuen auf das Spiel in dem neuen Stadion in Madrid. Gerade als junger Spieler gegen Atlético zu spielen, ist ein tolles Erlebnis. Sie sollen es genießen“, sagte Trainer Hansi Flick. Er deutete damit auch eine mögliche Überraschung in der Startelf an.