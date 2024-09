Champions League Flick baut Barça-Team um ter Stegen auf: „Kopf hoch“

Ter Stegen hatte noch in der Anfangsphase einen Fehlpass in den Lauf von Monacos Takumi Minamino gespielt, Eric García konnte sich nur noch mit einem Foul an der Strafraumgrenze behelfen und sah dafür die Rote Karte (11.). „Wir haben uns in dieser Situation nicht verstanden, Eric tut mir leid“, zitierte die spanische Zeitung „AS“ ter Stegen. Der 32-Jährige ist seit dieser Saison Kapitän des spanischen Fußball-Spitzenclubs.