Champions-League-Finale : Fink warnt die Bayern: „Bis zur letzten Minute aufpassen“

Berlin/Lissabon Der frühere Münchner Bundesliga-Profi Thorsten Fink hat den FC Bayern vor Nachlässigkeiten im Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain gewarnt und zu höchster Konzentration bis zum Schlusspfiff aufgefordert.

Vor dem Endspiel in der Fußball-Königsklasse an diesem Sonntag (21.00 Uhr/ZDF, Sky, DAZN)) hob Fink die PSG-Weltklassestürmer Neymar, Kylian Mbappé und Ángel di María hervor: „Zusammen kann dieses Trio zum Problem werden für die Bayern. PSG ist in einer top Verfassung.“