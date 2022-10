Champions League : FC Sevilla will sich gegen Dortmund aus der Krise schießen

Sevilla Der FC Sevilla will sich durch einen Sieg im Champions-League-Duell am Mittwoch gegen den Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund aus der Krise schießen.

Kommt ein Trainerwechsel?

Die Zeitung „Diario de Sevilla“ und andere gut informierte Medien behaupten, Lopetegui werde am Mittwoch nach über drei Jahren im Amt das letzte Mal auf der Bank der Andalusier sitzen. „Dazu will ich nichts sagen“, antwortete dieser immer wieder auf mehrere Fragen der Journalisten. Auch der Club gab bisher keine Stellungnahme ab.

Nach dem vierten Platz in der Vorsaison belegt Sevilla derzeit in der Primera División nur Platz 17. In sieben Runden errang das Team nur einen Sieg und zwei Remis. In der Champions League ist Sevilla bisher sieglos: Nach der 0:4-Pleite zum Auftakt vor eigenem Publikum gegen Manchester City gab es beim FC Kopenhagen nur ein 0:0.