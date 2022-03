Champions League : FC Chelsea im Königsklassen-Viertelfinale - Juve raus

Lille Thomas Tuchel kann vorerst aufatmen: der deutsche Trainer zieht mit dem FC Chelsea ins Viertelfinale der Königsklasse ein. Juventus Turin wurde vom „Yellow Submarine“ versenkt.

Der türkische Fußball-Nationalspieler Burak Yilmaz (38. Minute) brachte die Gastgeber zunächst per Handelfmeter in Führung. Noch vor der Pause gelang dem ehemaligen Dortmunder Christian Pulisic (45.+3) der Ausgleich für den Favoriten, in der zweiten Halbzeit legte Cesar Azpilicueta (71.) nach.