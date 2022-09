Champions League : FC Bayern: Rummenigge würdigt Lewandowski, Rat an Nagelsmann

FC Bayern: Rummenigge würdigt Lewandowski, Rat an Nagelsmann

München Für Karl-Heinz Rummenigge war Robert Lewandowski einer der entscheidenden Transfers der vergangenen Jahre. Trainer Julian Nagelsmann empfiehlt der Ex-FCB-Boss mehr Zurückhaltung in politischen Fragen.

Vor dem Wiedersehen mit Robert Lewandowski in der Champions League hat der frühere Münchner Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge den Weltfußballer als einen der bedeutendsten Transfers der jüngeren Vereinsgeschichte gewürdigt.

Der im Sommer nach einem Wechsel-Theater zum FC Barcelona transferierte Lewandowski sei „einer der wichtigsten Transfers der letzten 15, 20 Jahre“, sagte Rummenigge (66) „Münchner Merkur“ und „tz“ im Interview vor dem Aufeinandertreffen in der Gruppenphase der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr). „(Franck) Ribery, (Arjen) Robben, (Manuel) Neuer, Lewandowski - in dieser Reihenfolge.“