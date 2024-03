Champions League FC Bayern mit Sané - Tuchel: Keiner mehr Ehrgeiz als ich

Die Münchner müssen zum Weiterkommen in der Königsklasse ein 0:1 aus dem Hinspiel wettmachen. Neben Sané wird auch Alphonso Davies wieder eine Alternative sein - der Abwehrspieler konnte anders als Sané schon zuletzt in Freiburg (2:2) auflaufen. Ein Einsatz von Serge Gnabry ist laut Tuchel wegen Trainingsrückstands nach seiner Verletzung hingegen unwahrscheinlich. In der Abwehr fehlt Dayot Upamecano gesperrt nach seinem Platzverweis aus dem Hinspiel.