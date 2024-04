Champions League FC Bayern mit Neuer und Sané gegen Arsenal

Der FC Bayern München setzt im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Arsenal große Hoffnungen auf die Rückkehrer Manuel Neuer und Leroy Sané. „Manu kann spielen, Leroy kann spielen und muss auf die Zähne beißen - wie die letzten Wochen auch“, sagte Trainer Thomas Tuchel am Dienstag. Nach dem 2:2 im Hinspiel strebt der deutsche Fußball-Rekordmeister am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) das Halbfinale an. Es sei ein Duell „komplett auf Augenhöhe“, sagte Tuchel zur Ausgangslage.