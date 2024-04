Champions League FC Bayern bangt weiter um Musiala und Sané

„Halbfinale fühlt sich an wie ein Finale“, sagte Tuchel. „Das ist auf jeden Fall ein sehr großes und sehr klangvolles Spiel.“ Beide Vereine lieferten sich in Europa legendäre Duelle. Bereits 26-mal trafen die Clubs in der Champions League und dem Europapokal der Landesmeister aufeinander. Damit ist es das meistgespielte Duell in der Wettbewerbshistorie.