Champions League FC Bayern als BVB-Wunschgegner im Finale: „Rechnung offen“

Ob die Münchner - wie der BVB nach dem 1:0 im Halbfinal-Rückspiel bei Paris Saint-Germain - ebenfalls in das Finale des wichtigsten europäischen Wettbewerbs am 1. Juni in London einziehen, wird sich erst am heutigen Mittwoch (21 Uhr) weisen. Nach dem 2:2 im Hinspiel steht der deutsche Rekordmeister bei Real Madrid mächtig unter Druck. „Für dieses Spiel sind wir Gott sei Dank nicht verantwortlich. Wir werden auf der Couch liegen und uns das anschauen. Aber es wäre für den deutschen Fußball großartig, wenn diese beiden Mannschaften wieder im Finale stünden“, kommentierte Kehl.