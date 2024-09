Europapokal Fanvertretung begrüßt UEFA-Preisbremse für Auswärtstickets

Die UEFA beschloss, dass Auswärtsfans in der Champions League in dieser Saison maximal 60 statt bislang 70 Euro für ein Ticket bezahlen. In der Champions-League-Saison 2025/2026 beträgt der Tickethöchstpreis für Auswärtsfahrer 50 Euro. Mit der Entscheidung soll die bedeutende Rolle der Fans im Fußball anerkannt werden, wie es von der UEFA hieß.