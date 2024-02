Fußball Fan-Verbot für Bayern bei Champions-League-Auswärtsspiel

Abwehrspieler Dayot Upamecano wurde derweil nach seiner Roten Karte aus dem Achtelfinal-Hinspiel bei Lazio Rom (0:1) für ein Spiel gesperrt und fehlt dem Bundesligisten somit nur im Rückspiel am nächsten Dienstag in München. Der Franzose hatte in Rom in der 67. Minute für ein Foul Rot gesehen. Den fälligen Elfmeter verwandelte der frühere Dortmunder Ciro Immobile zum Siegtreffer für Lazio.