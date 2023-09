Champions League Familien-Duelle: Brüder Khedira und Kroos als Konkurrenten

Auf dem Rasen wird am Mittwoch allerdings höchstens Toni Kroos für den spanischen Top-Club stehen, denn Rani Khedira ist bei Union seit mehreren Wochen verletzt. Felix Kroos, der wie Sami Khedira seine Karriere schon beendet hat, reist aber nach Spanien. „Unterstützung in Madrid: Schön, dass du am Start bist, @felixkroos18“, schrieb Union auf der Plattform X und versah den Beitrag mit einem roten Herz. „Die Auslosung war das absolute Wunschlos“, sagte Felix Kroos über Union und Real in einer Gruppe.