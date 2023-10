Champions League Ex-Schalker Thiaw erwartet bei BVB „Riesenstimmung“

Auf die außergewöhnliche Stimmung im vollen Signal Iduna Park hat Milan-Trainer Stefano Pioli seine Mannschaft speziell vorbereitet. „Ich will, dass die Spieler in jeder Hinsicht bereit sind. Wir haben uns technisch und taktisch vorbereitet - und auch, was die Atmosphäre angeht, will ich, dass sie vorbereitet sind“, sagte der 57-Jährige und ergänzte: „Es wird sehr wichtig sein, dass die Spieler auf dem Feld gut kommunizieren. Vielleicht hören sie meine Stimme nicht.“