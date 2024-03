Champions League Ex-Dortmunder Immobile will Kane wieder ausstechen

Das gebe ihm ein gutes Gefühl für das Achtelfinal-Rückspiel am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video), sagte Immobile in der Allianz Arena. „Ich versuche immer, mich mit den Besten zu messen. Und Kane ist einer der Besten auf unserer Position. Ich werde versuchen, meine Leistung zu bringen.“ Wie Kane kommt er im laufenden Wettbewerb auf vier Tore in sieben Partien.