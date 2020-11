Champions League : Ex-Coach Meyer lobt Gladbach: Bisher „sensationell gut“

Berlin Ex-Trainer Hans Meyer ist von den bisherigen Auftritten des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach in der Champions League schwer beeindruckt.

„Wir haben mit Real Madrid, Inter Mailand und Schachtjor Donezk die größte Hammergruppe erwischt, die wir kriegen konnten. Da ist das, was wir bisher geleistet haben, sensationell gut“, sagte der 78-Jährige der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ in einem Interview und ergänzte: „Aber wir haben keinen Garantieschein, dass es so weitergeht.“