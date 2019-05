Champions-League-Finalist : England-Profis machen Tottenham stark

London Gareth Southgate macht sich Sorgen um die englischen Profis. Englands Fußball-Nationaltrainer monierte vor kurzem, dass in den Startaufstellungen der Premier-League-Clubs immer weniger englische Spieler stehen.

Die Spurs stellen in Harry Kane, Dele Alli, Danny Rose, Kieran Trippier, Harry Winks und Kieran Dier derzeit gleich sechs englische Nationalspieler - so viele wie kein anderer Verein. Und das Erstarken der englischen Nationalmannschaft, die bei der Fußball-WM in Russland im vergangenen Jahr bis ins Halbfinale stürmte, ist auch mit der Entwicklung in Tottenham verknüpft, genauer gesagt: mit der Entwicklung unter Spurs-Coach Mauricio Pochettino.

„Watch Us Rise“ lautete in den letzten Jahren der Werbeslogan auf den Plakaten des Spurs-Ausrüsters, sinngemäß etwa „Verfolge unseren Aufstieg“. Dieser Aufstieg zeigte sich in den vergangenen Jahren in der Tabelle, wo der Club zweimal Dritter und einmal Vizemeister wurde - und somit regelmäßig in der Champions League vertreten war. Dass der vierte Platz in der abgelaufenen Saison als Enttäuschung gewertet wurde, zeigt, wie sich die Ansprüche in Nordlondon geändert haben.