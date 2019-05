Champions League : Endspiel hinter der Bezahlschranke - DAZN blieb hart

Berlin Beim Endspiel wird den Fans noch einmal die gnadenlose Geldvermehrungs-Politik der Europäischen Fußball-Union vor Augen geführt.

Weil die UEFA so viele Millionen wie möglich aus der Champions League pressen wollte, hatten Sender wie das ZDF oder RTL bei der Vergabe der TV-Rechte keine Chance. Zur Freude von Sky und DAZN wanderte der wichtigste Club-Wettbewerb hierzulande komplett in den Bezahl-Bereich - und so muss auch für das Finale zusätzlich gezahlt werden.