Supercup : Eintracht-Abend in Helsinki - „Dieses blöde Ding holen“

Helsinki Eintracht Frankfurts Präsident Peter Fischer hat den Europa-League-Sieger auf das Supercup-Duell mit Real Madrid eingeschworen.

„Wir holen uns dieses blöde Ding einfach - und dann saufe ich auch daraus“, sagte Fischer in der Nacht zum Mittwoch in Helsinki. Die Hessen hatten - wie schon in Barcelona im April und in Sevilla im Mai - ausgewählte Gäste zu einer Abendveranstaltung vor dem internationalen Auftritt geladen. Am Mittwochabend (21.00 Uhr/RTL und DAZN) treten Real und die Eintracht im Olympiastadion von Helsinki gegeneinander an.