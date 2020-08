Champions League : Effenberg: Niederlage gegen PSG hätte „weitreichende Folgen“

Lissabon Stefan Effenberg sieht im Falle einer möglichen Niederlage im Finale der Champions League Probleme auf den FC Bayern München zukommen.

Der ehemalige Bayern-Profi und Fußball-Nationalspieler erinnerte in seiner Kolumne für das Onlineportal „t-online.de“ an seine eigenen Erfahrungen, als er mit den Bayern 1999 in einem dramatischen Endspiel gegen Manchester United verlor oder an den Titelgewinn zwei Jahre später.