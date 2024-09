Champions League Düsseldorf mit Zwinker-Ratschlag an BVB: „Das ist Tzolis“

Brügge/Düsseldorf · Borussia Dortmund will zum Champions-League-Start in Brügge bestehen. Just von einem deutschen Zweitligisten erhielt der BVB nun einen kuriosen Tipp.

18.09.2024 , 14:44 Uhr

Christos Tzolis wechselte im Sommer von Düsseldorf nach Brügge. Foto: David Inderlied/dpa

Wenige Stunden vor Anpfiff des Champions-League-Spiels in Brügge hat Borussia Dortmund einen scherzhaften Hinweis aus der Heimat erhalten. Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf sendete auf der Plattform X „eine kleine Vorwarnung“ in Richtung des BVB und postete dazu einen Video-Zusammenschnitt der Tore von Christos Tzolis. Der Grieche war im Sommer von Düsseldorf nach Belgien gewechselt, nachdem er in der vorigen Saison mit 22 Treffern Torschützenkönig der 2. Liga geworden war. Die Dortmunder sind um 21.00 Uhr (DAZN) in Brügge gefordert. Der 22 Jahre alte Grieche hat das Toreschießen in Belgien übrigens nicht verlernt. In den vergangenen drei Liga-Matches traf er zweimal, auch bei der Nationalmannschaft war Tzolis zuletzt erfolgreich. © dpa-infocom, dpa:240918-930-235637/2

(dpa)