Champions League Viertelfinale : Duell der Superlative: FC Bayern heiß auf Barcelona

München Der FC Bayern freut sich auf das Duell gegen Lionel Messi. Robert Lewandowski ballert nach kurzer Pause schon wieder in Topform, der FC Chelsea ist im Rückspiel wie erwartet keine Hürde für die Münchner. Trainer Flick schenkt dem Team ein paar geruhsame Stunden.

Gleich nach dem Schlusspfiff stand in der leeren Allianz Arena das Regenerationsprogramm für das Ensemble um den an allen vier Bayern-Toren beteiligten Lewandowski an. Der zufriedene Trainer Hansi Flick wollte seinen Stars Zeit für ein Familienfrühstück am Sonntag schenken, bevor es am Nachmittag für den Tross des deutschen Fußball-Rekordmeister nach Portugal geht. „Wir wollten gewinnen und dort anknüpfen, wo wir aufgehört haben. Das hat die Mannschaft sehr gut gemacht“, lobte Flick.