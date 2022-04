Europa League : Duell der Neuer-Stellvertreter: Trapp vs. ter Stegen

Duell der Neuer-Stellvertreter: Trapp vs. ter Stegen

In der Europa League Gegner: Frankfurt-Torwart Kevin Trapp (l) und Barça-Keeper Marc-André ter Stegen. Foto: Arne Dedert/dpa

Barcelona Im Nationalteam teilen Marc-André ter Stegen und Kevin Trapp seit einigen Jahren die gleiche Rolle und damit die gleichen Sorgen: dass Bayern-Torhüter Manuel Neuer stets die Nummer eins ist und bei großen Turnieren einfach immer spielt.

In den Vereinen sind ter Stegen (FC Barcelona) und Trapp (Eintracht Frankfurt) dagegen zu tragenden Säulen des Erfolgs geworden - am heutigen Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) kommt es in der Europa League zum nächsten großen Duell.