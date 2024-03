Champions League Doppelpack Mbappé: PSG zieht ins Viertelfinale ein

Die Gäste ließen zu keinem Zeitpunkt Zweifel an ihrem Sieg aufkommen. Sie pressten die in der spanischen Liga kriselnden Basken hoch und zwangen sie so zu langen Bällen. Im eigenen Ballbesitz spielten sie zielstrebiger. Nach einem Steilpass von Ousmane Dembélé kam Mbappé im Strafraum an den Ball und schlenzte diesen nach einem kurzen Dribbling ins lange Eck.