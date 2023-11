Champions League Donezk besiegt FC Barcelona in Hamburg

Wegen des russischen Angriffskriegs finden die Heimspiele von Schachtar nicht mehr in der Ukraine statt. Zweitligist Hamburger SV übernimmt für den Verein die komplette organisatorische Umsetzung der Spieltage. In der ersten Partie im September hatten die Ukrainer ein 1:3 gegen den portugiesischen Club FC Porto kassiert, im Hinspiel unterlagen sie 1:2 in Barcelona. Am 28. November kommt es zum dritten und letzten Gruppenspiel in Hamburg gegen den belgischen Verein Royal Antwerpen. Auswärts muss Schachtar zum Abschluss in Porto antreten.