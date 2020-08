Champions League : Die Tränen des Neymar - Tuchel: Verlieren schlimmstes Gefühl

Verweinte Augen, Kopf gesengt: Neymar ist am Boden zerstört. Foto: Matthew Childs/Pool Reuters/AP/dpa

Lissabon Einer leidet nach dem Endspiel der Champions League ganz besonders. Neymar setzt die Niederlage gegen den FC Bayern schwer zu. Trainer Tuchel macht ihm aber Mut. Für Paris Saint-Germain soll die Final-Premiere ohne Happy End erst der Anfang gewesen sein.

Neymar vergoss bittere Tränen der Enttäuschung - dann streichelte Brasiliens Superstar mit geschlossenen Augen den silbernen Henkelpott, den er allzu gerne in den Nachthimmel von Lissabon gereckt hätte.

Nach dem 0:1 (0:0) im Finale der Champions League gegen die ausgelassen feiernden Triple-Bayern war der Topstürmer des französischen Meisters Paris Saint-Germain am Boden zerstört. „Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten“, schrieb der Brasilianer bei Instagram. Dazu ein Foto, die Hand vor den verweinten Augen, den Kopf gesenkt.

Auch Sieger David Alaba konnte Neymar kaum Trost spenden - obwohl sich der Bayern-Verteidiger bei einer langen Umarmung unmittelbar nach dem Abpfiff nach besten Kräften darum bemühte und dafür zunächst sogar auf den Jubel mit seinen Teamkollegen verzichtete. „Untröstlich“, schrieb die französische Sportzeitung „L'Équipe“ in großen Lettern über ein Titelbild mit Neymar und kommentierte: „Bonjour Tristesse“.

Die herrschte auch in der Heimat. In Paris kam es nach der Niederlage zu heftigen Ausschreitungen, bei denen die Polizei Tränengas einsetzte und 158 Menschen hauptsächlich wegen Beschädigung, Gewalttätigkeit oder dem Werfen von Gegenständen festnahm. Entlang der Prachtstraße Champs-Élysées setzten Randalierer Fahrzeuge in Brand, zerbrachen Fensterscheiben und zerstörten Geschäfte. 16 Beamte wurden bei den nächtlichen Krawallen verletzt.