Champions League Deutscher Rückschlag bei fünftem Königsklassen-Platz

Das Aus des SC Freiburg in der Europa League bedeutet auch einen herben Rückschlag für die Aussichten der Fußball-Bundesliga, einen zusätzlichen Startplatz in der Champions League für die Saison 2024/25 zu erhalten. Von nächstem Jahr an gibt es 36 statt 32 Teilnehmer in der Königsklasse, zwei der vier neuen Plätze werden an die Nationen mit dem besten Abschneiden in internationalen Wettbewerben dieser Saison vergeben.